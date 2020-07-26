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Россияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Спасение тонувшей в реке Каме женщины попало на видео. ЧП произошло в Перми. Запись публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
На кадрах виден подплывающий к тонущей женщине мужчина, а на берегу люди выстроились в живую цепь, чтобы помочь ему вытащить пострадавшую на берег.
Очевидцы рассказали, что женщина доплыла на спине почти до середины реки, а затем стала кричать и звать на помощь. К ней поплыл мужчина, который сумел спасти ее и догрести с ней до самого берега. Там прохожие помогли ему поднять женщину по скользкому склону набережной. Жители Перми выстроились в цепь, взявшись за руки, и вытащили пострадавшую.
Ей оказали первую помощь и отправили в больницу.
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Происшествия , Другое , Пермь
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