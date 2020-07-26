Спасение тонувшей в реке Каме женщины попало на видео. ЧП произошло в Перми . Запись публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах виден подплывающий к тонущей женщине мужчина, а на берегу люди выстроились в живую цепь, чтобы помочь ему вытащить пострадавшую на берег.

Очевидцы рассказали, что женщина доплыла на спине почти до середины реки, а затем стала кричать и звать на помощь. К ней поплыл мужчина, который сумел спасти ее и догрести с ней до самого берега. Там прохожие помогли ему поднять женщину по скользкому склону набережной. Жители Перми выстроились в цепь, взявшись за руки, и вытащили пострадавшую.

Ей оказали первую помощь и отправили в больницу.