Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым

Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, был объявлен розыск. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело. Всего в поисках было задействовано около двух тысяч человек.
"К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г.р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия", - сообщил Шахов.
Причины смерти ребенка не сообщаются, поисковые работы прекращены.
Источник в правоохранительных структурах полуострова сообщил РИА Новости, что тело ребенка было найдено в сливной яме, расположенной рядом с домовладением. Каким образом мальчик оказался в ней, разбирается следствие.