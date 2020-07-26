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В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

РИА Новости
1 час назад
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Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, был объявлен розыск. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело. Всего в поисках было задействовано около двух тысяч человек.
"К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г.р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия", - сообщил Шахов.
Причины смерти ребенка не сообщаются, поисковые работы прекращены.
Источник в правоохранительных структурах полуострова сообщил РИА Новости, что тело ребенка было найдено в сливной яме, расположенной рядом с домовладением. Каким образом мальчик оказался в ней, разбирается следствие.
Комментарии7
Происшествия,Сергей Шахов,МЧС,СКР,РИА Новости,Республика Крым,Симферополь
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