Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет Москва — Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за курильщика 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 2 часа назад
Самолет совершил экстренную посадку в Иркутске
Фото: РИА Новости
Совершающий в ночь на воскресенье перелет из Москвы в Улан-Удэ самолет совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за курильщика на борту, сообщили в авиакомпании.
«В ночь на воскресенье самолет, выполняющий рейс Москва — Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полета», — передает источник ТАСС в лоукостере «Победа».
Уточняется, что время стоянки в Иркутске составило 25 минут.
«Компания сожалеет о доставленных неудобствах и потерянном времени клиентов, но безопасность полета — главный приоритет и любой риск должен быть исключен. Все вынужденные расходы за вынужденную стоянку будут взысканы с дебошира», — добавил источник.
Напомним, 17 июля в Ольхонском районе Иркутской области совершил аварийную посадку на озеро Байкал легкомоторный самолет с пассажирами. По предварительной информации оказалось, что во время аэроэкскурсии у самолета отказал двигатель. Пострадавших нет.
Видео дня. Рамзан Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США Майка Помпео
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Крыму начали проверку после расчленения дельфина В Крыму начали проверку после расчленения дельфина Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей
Комментарии
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Иркутск , Москва , Улан-Удэ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности
01:08
В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности
Новости Москвы Погода
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Уничтоженная улика: раскрыта картина трагедии с MH17
00:17
Уничтоженная улика: раскрыта картина трагедии с MH17
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение