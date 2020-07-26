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В центре Мадрида прошла акция протеста против монархии 

News.ru и ещё 3 41 минуту назад
В центре Мадрида прошла акция протеста против монархии
Фото: Marc Brugat/Global Look Press
Акция протеста против монархической формы государственного правления прошла в Аадриде.
Как сообщает газета The National, участники манифестации прошли по центру города с криками: «Народная республика».
Собравшиеся также выступили против, по их мнению, «коррумпированной монархии». Организаторы протеста утверждают, что жители страны всё чаще отвергают текущую роль государственных институтов, в том числе монархии. Акцию поддержали некоторые каталонские сепаратистские организации и политические партии, которые через социальные сети призывали присоединиться к демонстрации.
Как писал NEWS.ru, правительство Каталонии, возглавляемое Кимом Торрой, намерено подать в суд на испанского монарха Хуана Карлоса I де Бурбона в связи с подозрениями в коррупции. Юридическим органам региона поручено рассмотреть такую возможность.
Фигурантами иска, помимо Хуана Карлоса, могут стать его бывшая любовница Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн и «все те, кто в той или иной форме участвовал, помогал, способствовал или покрывал коррупционные действия, в которые, предположительно, были вовлечены бывший глава испанского государства и его окружение».
Поводом для подозрений в отношении монарха стали €65 млн, которые он несколько лет назад назад передал Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. Предполагается, что они являются частью средств, «подаренных» королю саудовским монархом Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги. Деньги хранились в швейцарском банке, и расследование по поводу их происхождения было начато женевской прокуратурой в марте 2020 года.
Хуан Карлос I являлся правителем Испании с ноября 1975 года по июнь 2014-го. После отречения от престола он сохранил титул короля.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Хуан Карлос , Ким Торра , Мадрид
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