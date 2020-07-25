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«Вы рабы, а я непорочная»: сибирячка устроила истерику из-за маски 

News.ru 21 минуту назад
«Вы все рабы»: россиянка закатила скандал из-за маски
Фото: РИА Новости
В Новосибирске кондуктор троллейбуса попросила девушку надеть маску в целях профилактики распространения коронавируса. Это вызвало неадекватную реакцию у пассажирки из-за которой людей пришлось пересаживать в другой транспорт, а видео инцидента попало в Сеть.
После того, как один из находящихся в троллейбусе мужчин стал в повышенном тоне требовать от неё надеть маску, нарушительница стала кричать, что правда на её стороне и призвала нарушать правила, также, как и она.
Вы все рабы, поддаётесь, вы стадо, а я красивая, непорочная. Я не хочу делать то, что я не хочу. То есть вас заставят какую-нибудь дичь делать, скажут, что сейчас такие правила, и вы согласитесь, — кричала нарушительница масочного режима.
После этого в скандал вмешался водитель и решил применить радикальные меры. Он попытался просто вытолкать скандалистку из транспортного средства, но она стала оказывать сопротивление. В этот момент кондуктор решила вызвать полицию. В результате ЧП рейс сильно задержался и пассажиров пересадили в другой троллейбус.
После этого виновнице конфликта уже не удалось смешаться с толпой и её задержали, а потом сдали в руки правоохранителей.
Как писал NEWS.ru, ранее в Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью.
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Происшествия , Минздрав РФ , Новосибирск
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