Была под гипнозом: мать о похищении ребенка из роддома

Об этом в субботу, 25 июля, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По словам матери ребенка Натальи Русиковой, подозреваемая пыталась залезть в палату к женщине через окно.

«Женщина, которая его забрала, она стучалась к нам с вечера в окно», — рассказала потерпевшая.

Кроме того, обманным маневром похитительница якобы звала свою сестру Алену.

Русикова также считает, что ее попытались ввести в транс и загипнотизировать, так как на протяжении всего времени она ни разу не осознавала опасности, не заметила ничего странного в том, что неизвестная лезет к ней через окно и кого-то зовет. Уточняется, что мать ребенка опомнилась только после того, как вышла из комнаты в уборную.