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Раскрыты загадочные обстоятельства похищения новорожденного ребенка в России 

Lenta.ru 1 час назад
Была под гипнозом: мать о похищении ребенка из роддома
Фото: РИА Новости
Об этом в субботу, 25 июля, сообщает Mash в своем Telegram-канале.
По словам матери ребенка Натальи Русиковой, подозреваемая пыталась залезть в палату к женщине через окно.
«Женщина, которая его забрала, она стучалась к нам с вечера в окно», — рассказала потерпевшая.
Кроме того, обманным маневром похитительница якобы звала свою сестру Алену.
Русикова также считает, что ее попытались ввести в транс и загипнотизировать, так как на протяжении всего времени она ни разу не осознавала опасности, не заметила ничего странного в том, что неизвестная лезет к ней через окно и кого-то зовет. Уточняется, что мать ребенка опомнилась только после того, как вышла из комнаты в уборную.
Ранее стало известно, что полицейские задержали в селе Яшалты (Калмыкия) подозреваемую в похищении ребенка из роддома Ростовской области. В данный момент с похитительницей работают сотрудники правоохранительных органов. Новорожденного в скором времени вернут родителям.
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Происшествия , МВД
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