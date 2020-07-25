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«Проливайте кровь»: известный блогер из Баку разжигает конфликт диаспор 

Общественная служба новостей 5 часов назад
«Проливайте армянскую кровь и не бойтесь»
Фото: Соцсети
Столкновения между армянской и азербайджанской диаспорами происходят не только на улицах Москвы, но и в соцсетях. Конфликт активно подогревают известный блогер из Баку Камиль Зейналлы и бывший офицер ВС Азербайджана Камиль Ибадет оглы Мусави.
Первый открыто призывает к насилию. В сети появилось видео диалога Зейналлы и, как предполагается, одного из участников столкновений в Москве. Блогер призывает «проливать армянскую кровь» и не бояться наказания по закону. По его версии, всех азербайджанцев, причастных к столкновениям, «как бы то ни было отправят в Азербайджан».
Камиль Ибадет оглы Мусави утверждает, что беспорядки в Москве — «ответ армянам за тех, кого они избивали на мирных демонстрациях». Накануне в Москве представители армянской диаспоры разгромили ресторан «1001 ночь», а азербайджанцы напали на магазин «Армянский двор» и на кафе.
По факту уличных драк московская полиция возбудила несколько уголовных дел и задержала несколько человек. Сотрудники правопорядка настроены жестко пресекать попытки столкновений в дальнейшем.
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Происшествия , Азербайджан , Баку , Москва
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