Драка армян и азербайджанцев дошла до Петербурга

Потасовка между представителями азербайджанской и армянской диаспор едва не произошла на окраине Петербурга. Две группы численностью до 50 человек должны были встретиться вечером 23 июля у Большого Обуховского моста (граница Петербурга и Ленинградской области), сообщает «Интерфакс».

Перед «стрелкой» около 40 азербайджанцев собрались в ресторане деревни Новосаратовка. Туда пришли и полицейские. У посетителей проверили документы, а затем в рамках профилактики 25 человек доставили в полицию. В телефонах у задержанных обнаружили видеообращение в поддержку граждан Азербайджана, записанное в этом ресторане.

В отношении одного из участников составлен административный протокол за нарушение режима пребывания на территории РФ, остальным вменили мелкое хулиганство. По словам источника, по данному факту возбуждено уголовное дело, официальных комментариев по этому делу пока нет.