Пятилетний ребенок выпал с седьмого этажа и остался жив 

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Магнитогорске Челябинской области пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа, но остался жив. В момент трагедии в квартире находились как минимум трое взрослых.

«Трагедия произошла днём в пятницу. Окна в квартире были в режиме проветривания, и в какой-то момент мальчик открыл его полностью и выпал. Москитной сетки не было. Родители в это время собирали в соседней комнате мебель, дедушка — спал, а ребёнок находился в комнате вместе со старшими братьями», — приводит сообщение пресс-службы магнитогорской администрации издание 74.ru.

Пострадавшего под окнами дома обнаружил сосед. Прибывшие медики срочно госпитализировали ребенка с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и тупой травмой живота. На данный момент мальчик находится в реанимационном отделении городской больницы.