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Из роддома в Ростовской области украли младенца
Говорит Москва
и
ещё 14
1 час назад
Фото:
ТАСС
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Новорождённого похитили из стационара в
городе Сальске
.
Возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают следователи и криминалисты.
Начаты поиски мальчика, сообщили РИА Новости в
управлении СК
по региону.
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