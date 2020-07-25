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Из роддома в Ростовской области украли младенца 

Говорит Москва и ещё 14 1 час назад
Из роддома в Ростовской области украли младенца
Фото: ТАСС
Новорождённого похитили из стационара в городе Сальске.
Возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают следователи и криминалисты.
Начаты поиски мальчика, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
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Происшествия , Криминал , СКР , РИА Новости , Ростовская Область , Сальск
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