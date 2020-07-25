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Появились подробности затопления бронемашины в Керченском проливе 

Lenta.ru 1 час назад
Появились подробности истории с затонувшей бронемашиной
Фото: wikipedia.org
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, из-за погодных условий. Подробности происшествия раскрыл пресс-секретарь организаторов мероприятия Андрей Коннов, пишут РИА Новости.
«После прохождения отрезка примерно в 5 километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены», — сказал он.
Как стало известно, ветер оказался сильнее, чем ожидали организаторы. Из-за этого вода начала поступать в бронемашину.
Системы автомобиля выкачивали воду, однако она поступала туда быстрее, уточнил Коннов. Решается вопрос об извлечении бронемашины из воды. Благодаря тому, что топливные баки в БРДМ-2 герметичные, угрозы разлива нефти нет.
Керченско-Эльтигенская десантная операция продолжалась 40 суток: с 31 октября по 11 декабря 1943 года. В результате советские войска овладели важным оперативным плацдармом на Керченском полуострове, который в дальнейшем был использован при освобождении Крыма от немецких войск.
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Происшествия , Андрей Коннов , РИА Новости
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