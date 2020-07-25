Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил два дела по статье о реабилитации нацизма 

Майк Габриелян и ещё 15 1 час назад
СК возбудил два дела по статье о реабилитации нацизма
Фото: ТАСС
Следственный комитет России продолжает работу по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистами, и противодействию заведомо ложных сведений о деятельности СССР в военные годы.
Так, следователи совместно с полицейскими выявили двух граждан, оскорбивших память о ветеранах войны. Подозреваемые разместили на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистских лидеров лидеров и предателей Родины.
«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — сообщает СКР.
Следствием установлено, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко разместил фото Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».
Максим Гусев из Перми опубликовал там же фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. Этот бывший есаул российской императорской армии в 1944 году специальным указом Гиммлера был назначен начальником Резерва казачьих войск при главном штабе СС.
По фактам размещения фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье о реабилитации нацизма.
Следователи провели допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства.
Отметим, что СКР ведет системную борьбу с реабилитацией и пропагандой нацистских идей. Ранее «Рамблер» сообщал, что в Волгограде возбудили уголовное дело после того, как вандалы разрисовали «зеленкой» памятник «Родине-матери», а против известного блогера выдвинули обвинение в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Видео дня. Рамзан Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США Майка Помпео
Комментарии
Происшествия , Максим Гусев , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очень крутой сюрприз!» Сын Газманова показал свою маму
«Очень крутой сюрприз!» Сын Газманова показал свою маму
Появились подробности истории с затонувшей бронемашиной
Появились подробности истории с затонувшей бронемашиной
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
«Не были предупреждены»: почему затонула бронемашина в Керченском проливе
00:52
«Не были предупреждены»: почему затонула бронемашина в Керченском проливе
Происшествия
Дочь Пескова ответила возмущенным россиянам
00:07
Дочь Пескова ответила возмущенным россиянам
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение