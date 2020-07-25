СК возбудил два дела по статье о реабилитации нацизма 

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Следственный комитет России продолжает работу по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистами, и противодействию заведомо ложных сведений о деятельности СССР в военные годы.

Так, следователи совместно с полицейскими выявили двух граждан, оскорбивших память о ветеранах войны. Подозреваемые разместили на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистских лидеров лидеров и предателей Родины.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — сообщает СКР.

Следствием установлено, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко разместил фото Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Максим Гусев из Перми опубликовал там же фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. Этот бывший есаул российской императорской армии в 1944 году специальным указом Гиммлера был назначен начальником Резерва казачьих войск при главном штабе СС.

По фактам размещения фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье о реабилитации нацизма.

Следователи провели допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства.