В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина

Глава администрации Алушты Галина Огнева заявила, что инициировала проверку местного дельфинария "Акварель", в котором расчленили умершего дельфина.

Ранее дельфинарий "Акварель" сообщил о смерти одного из дельфинов. Причина смерти — ряд тяжелых хронический заболеваний. При этом в дельфинарии отметили, что во избежание потенциально возможного заражения других питомцев необходимо было провести дальнейшее обследование умершего дельфина в лаборатории с целью экстренного выявления причин смерти. Для чего требовалось сохранить тело дельфина. Однако из-за отсутствия холодильной камеры, способной разместить дельфина такого размера, сотрудники вынуждены были разделить дельфина на сегменты для доставки в лабораторию.

"Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД по городу Алушта с просьбой провести проверку в рамках действующего законодательства. И сообщить мне результаты проверки. В настоящее время, без результатов проверки, без решения правоохранительных органов я не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария. Я уверена, что очень скоро будет дана правовая оценка действиям руководства дельфинария "Акварель", — написала Огнева на своей странице в Facebook.

Глава администрации подчеркнула, что посетила дельфинарий "Акварель". Ей удалось выяснить, что государственный комитет ветеринарии РК в начале месяца был поставлен в известность о гибели дельфина. Есть заключение специализированной лаборатории, согласно которого причиной смерти стал отек легких животного.