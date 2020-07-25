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Власти Алушты проверят дельфинарий, где расчленили дельфина 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
Фото: РИА Новости
Глава администрации Алушты Галина Огнева заявила, что инициировала проверку местного дельфинария "Акварель", в котором расчленили умершего дельфина.
Ранее дельфинарий "Акварель" сообщил о смерти одного из дельфинов. Причина смерти — ряд тяжелых хронический заболеваний. При этом в дельфинарии отметили, что во избежание потенциально возможного заражения других питомцев необходимо было провести дальнейшее обследование умершего дельфина в лаборатории с целью экстренного выявления причин смерти. Для чего требовалось сохранить тело дельфина. Однако из-за отсутствия холодильной камеры, способной разместить дельфина такого размера, сотрудники вынуждены были разделить дельфина на сегменты для доставки в лабораторию.
"Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД по городу Алушта с просьбой провести проверку в рамках действующего законодательства. И сообщить мне результаты проверки. В настоящее время, без результатов проверки, без решения правоохранительных органов я не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария. Я уверена, что очень скоро будет дана правовая оценка действиям руководства дельфинария "Акварель", — написала Огнева на своей странице в Facebook.
Глава администрации подчеркнула, что посетила дельфинарий "Акварель". Ей удалось выяснить, что государственный комитет ветеринарии РК в начале месяца был поставлен в известность о гибели дельфина. Есть заключение специализированной лаборатории, согласно которого причиной смерти стал отек легких животного.
"Из заявления пресс-службы дельфинария — животное было разделено на части уже после смерти и только по причине, что у них нет холодильной камеры соответствующего размера. Но и это не может быть аргументом для сделанного", — подчеркнула глава администрации.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Алушта
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