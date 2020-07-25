В Петербурге задержали актеров в полицейской форме 

В съемках фильма принимали участие актеры массовых сцен. По словам Куценко, к ним на Английской набережной «подъехали люди в штатском и всех увезли».

«Верховный главнокомандующий, сказали, рядом, а вы цирк устроили», — передал слова полицейских коллега Куценко.

Как пишет «Фонтанка», задержанных отпустили, они возвращаются к съемкам,. Отмечается, что сами съемки были согласованы с администрацией города, однако о своих планах использовать в ходе них полицейскую форму организаторы не предупредили.

Согласно статье 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов») Кодекса об административных правонарушениях незаконное ношение полицейской формы наказывается штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей с конфискацией форменной одежды.