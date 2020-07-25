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В Петербурге задержали актеров в полицейской форме 

Lenta.ru и ещё 4 51 минуту назад
В Петербурге задержали актеров в полицейской форме
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали актеров в полицейской форме. Это произошло в день репетиции парада ко Дню Военно-морского флота России. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актер Гоша Куценко.
В съемках фильма принимали участие актеры массовых сцен. По словам Куценко, к ним на Английской набережной «подъехали люди в штатском и всех увезли».
«Верховный главнокомандующий, сказали, рядом, а вы цирк устроили», — передал слова полицейских коллега Куценко.
Как пишет «Фонтанка», задержанных отпустили, они возвращаются к съемкам,. Отмечается, что сами съемки были согласованы с администрацией города, однако о своих планах использовать в ходе них полицейскую форму организаторы не предупредили.
Согласно статье 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов») Кодекса об административных правонарушениях незаконное ношение полицейской формы наказывается штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей с конфискацией форменной одежды.
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Происшествия , Криминал , Гоша Куценко , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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