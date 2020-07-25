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В российском регионе ввели режим ЧС 

Lenta.ru 1 час назад
В российском регионе ввели режим ЧС
Фото: РИА Новости
Власти Омской области ввели на территории региона режим ЧС. Причиной этому стал суховей, опасный для посевов на полях, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Опасные явления выявлены в девяти районах области, уточнили в ведомстве. Чтобы ликвидировать засуху, в регионе установили региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуации.
Почвенная засуха стоит с третьей декады мая 2020 года в двух муниципальных районов: Полтавском и Черлакском, а со второй декады июля 2020 года в шести районах: Называевском, Исилькульском, Русско-Полянском, Москаленском, Азовском и Павлоградском. Позднее добавился еще район — Щербакульский.
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Происшествия , Омская Область
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