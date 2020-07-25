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Все меньше людей: в Хабаровске утихают протесты 

Майк Габриелян и ещё 32 1 час назад
Все меньше людей: в Хабаровске утихают протесты
Фото: РИА Новости
В Хабаровске утихает протестная активность — очередная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала собрала около 6 тысяч человек. Это значительно меньше, чем в прошлую субботу, когда на акцию вышли 10 тысяч жителей. Цифры приводит портал администрации Хабаровска.
Отмечается, что непосредственно на площади перед зданием правительства региона собралось порядка 3 тысяч человек, еще 3,5 тысячи примкнули к манифестантам во время шествия по улицам.
В Сети появились снимки акции, сделанные с квадрокоптеров. Один из них опубликовали в Twitter.
«Участников протестов гораздо меньше, чем на предшествующих акциях», — написал пользователь.
Между тем телеграм-канал «Актуальная политика» заподозрил организаторов протестов в подтасовках. Авторы канала пишут, ссылаясь на очевидцев, что в Хабаровск свозят людей из других регионов, чтобы «нагонять массовость». Появилось и видео, где девушка, идущая в толпе с плакатом «За Фургала. Против Путина», признается, что она приехала из Владивостока и её об этом «попросили». Еще одна девушка рассказала, что прибыла на митинг из Москвы.
Кроме того, на одежде протестующих заметили странные зеленые стикеры. Противники манифестантов окрестили их «ценниками самоклеющимися», намекая на участие в акциях протеста за деньги.
Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск
Ранее «Рамблер» сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края. Политик призвал хабаровчан поддержать временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева.
Комментарии 8
Происшествия , Михаил Дегтярев , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , ЛДПР , Хабаровск
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