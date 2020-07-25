Все меньше людей: в Хабаровске утихают протесты 

Хабаровске утихает протестная активность — очередная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала собрала около 6 тысяч человек. Это значительно меньше, чем в прошлую субботу, когда на акцию вышли 10 тысяч жителей. Цифры приводит портал администрации Хабаровска.

Отмечается, что непосредственно на площади перед зданием правительства региона собралось порядка 3 тысяч человек, еще 3,5 тысячи примкнули к манифестантам во время шествия по улицам.

В Сети появились снимки акции, сделанные с квадрокоптеров. Один из них опубликовали в Twitter.

«Участников протестов гораздо меньше, чем на предшествующих акциях», — написал пользователь.

Между тем телеграм-канал «Актуальная политика» заподозрил организаторов протестов в подтасовках. Авторы канала пишут, ссылаясь на очевидцев, что в Хабаровск свозят людей из других регионов, чтобы «нагонять массовость». Появилось и видео, где девушка, идущая в толпе с плакатом «За Фургала. Против Путина», признается, что она приехала из Владивостока и её об этом «попросили». Еще одна девушка рассказала, что прибыла на митинг из Москвы.

Кроме того, на одежде протестующих заметили странные зеленые стикеры. Противники манифестантов окрестили их «ценниками самоклеющимися», намекая на участие в акциях протеста за деньги.