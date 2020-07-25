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Подсчитано число участников акции в поддержку Фургала в Хабаровске 

Lenta.ru и ещё 26 1 час назад
Все меньше людей: подсчитаны участники акции в Хабаровске
Фото: РИА Новости
Около 6,5 тысячи человек вышли в Хабаровске на несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщили в городской администрации.
Уточняется, что на площади перед правительством региона собралось около трех тысяч человек, позднее во время шествия к ним присоединились еще столько же. Акция прошла мирно.
В мэрии напомнили, что в регионе из-за роста числа заразившихся коронавирусом действует режим повышенной готовности и публичные массовые мероприятия запрещены.
Несогласованные акции из-за ареста бывшего главы региона Сергея Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля. Так, в прошлую субботу, 18 июля на митинг в его поддержку вышли около 10 тысяч человек.
Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство при заказе двух убийств. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший глава региона свою вину отрицает и считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица».
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Происшествия , Сергей Фургал , Хабаровск
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