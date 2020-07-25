Все меньше людей: подсчитаны участники акции в Хабаровске

Около 6,5 тысячи человек вышли в Хабаровске на несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала . Об этом сообщили в городской администрации.

Уточняется, что на площади перед правительством региона собралось около трех тысяч человек, позднее во время шествия к ним присоединились еще столько же. Акция прошла мирно.

В мэрии напомнили, что в регионе из-за роста числа заразившихся коронавирусом действует режим повышенной готовности и публичные массовые мероприятия запрещены.

Несогласованные акции из-за ареста бывшего главы региона Сергея Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля. Так, в прошлую субботу, 18 июля на митинг в его поддержку вышли около 10 тысяч человек.

Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство при заказе двух убийств. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший глава региона свою вину отрицает и считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица».