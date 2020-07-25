Групповое изнасилование школьницы сняли на видео

Пять человек были арестованы в Яссах, в Румынии, за детскую порнографию, шантаж и изнасилование. Одной из жертв является девушка 14 лет. Следователи установили, что ее несколько раз насиловали двое мужчин, в период с февраля по май 2020 года. Они шантажировали ее с целью заставить заниматься сексом.

Прокуроры также постановили, что в ночь с 29 на 30 июня еще одна 15-летняя девушка принуждалась к занятию сексом с четырьмя лицами. Девушка на момент преступления была девственницей.

Некоторые половые акты были сняты на видео и были распространены. Преступники говорили жертвам, что будут распространять порнографические материалы через социальные сети родителям и знакомым, если те станут сопротивляться.