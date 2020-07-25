На бывшего фигуранта «московского дела» напали

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В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова 

Newsru.com и ещё 6 52 минуты назад
В Москве двое неизвестных напали на бывшего фигуранта "московского дела", студента ВШЭ и ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Егора Жукова. Глава его команды Евгений Овчаров сообщил "МБХ медиа", что нападение произошло около полуночи у подъезда дома Жукова.
Нападавшим было на вид около 25 лет, они специально ждали молодого человека и окликнули по имени.
"Егор поставил блок на удар, после чего смог успешно скрыться", — сказал Овчаров.
На видео, которое записал Жуков после инцидента, видны травмы на его левой руке.
Студент передал привет ведущему YouTube-канала штаба Навального в Хабаровске Дмитрию Низовцеву и координатору регионального отделения "Открытой России" Сергею Наумову, на которых 23 и 24 июля были совершены нападения. "Видимо, в списке "титушек" после них находился я", — сказал Жуков.
Трое неизвестных избили Низовцева возле подъезда его дома вечером после шествия в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которое активист освещал. Наумов перед избиением говорил коллегам, что за ним весь день ходят двое мужчин. Когда он попытался сфотографировать одного из них, тот напал на Наумова и хотел выхватить у него телефон. Затем подошел второй мужчина начал спрашивать, что происходит, и одновременно попытался украсть у Наумова телефон.
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Происшествия , Видео , Криминал , Массовые беспорядки , Дмитрий Низовцев , Сергей Фургал , Сергей Наумов , Егор Жуков , ВШЭ , Эхо Москвы , Москва
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