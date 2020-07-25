На бывшего фигуранта «московского дела» напали

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Москве двое неизвестных напали на бывшего фигуранта "московского дела", студента ВШЭ и ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Егора Жукова . Глава его команды Евгений Овчаров сообщил "МБХ медиа", что нападение произошло около полуночи у подъезда дома Жукова.

Нападавшим было на вид около 25 лет, они специально ждали молодого человека и окликнули по имени.

"Егор поставил блок на удар, после чего смог успешно скрыться", — сказал Овчаров.

На видео, которое записал Жуков после инцидента, видны травмы на его левой руке.

Студент передал привет ведущему YouTube-канала штаба Навального в Хабаровске Дмитрию Низовцеву и координатору регионального отделения "Открытой России" Сергею Наумову , на которых 23 и 24 июля были совершены нападения. "Видимо, в списке "титушек" после них находился я", — сказал Жуков.