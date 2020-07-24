В Крыму пропал трехлетний ребенок 

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл — РИА Новости. Трехлетний мальчик пропал в Симферопольском районе Крыма , объявлен розыск, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"В селе Строгановка проводятся мероприятия по розыску пропавшего 3-летнего мальчика. Ранее в полицию обратились родители ребенка. Они сообщили, что мальчик играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции и МЧС проводят розыскные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ , около 16.00 мальчик из в селе Строгановка пошел гулять вместе со старшей сестой. В какой-то момент девочка потеряла его из виду.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, на месте работают опытные следователи и криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя крымского управления СК РФ Владимиром Терентьевым.