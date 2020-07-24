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В Крыму пропал трехлетний ребенок 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Крыму пропал трехлетний ребенок
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Трехлетний мальчик пропал в Симферопольском районе Крыма, объявлен розыск, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В селе Строгановка проводятся мероприятия по розыску пропавшего 3-летнего мальчика. Ранее в полицию обратились родители ребенка. Они сообщили, что мальчик играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции и МЧС проводят розыскные мероприятия.
Как сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ, около 16.00 мальчик из в селе Строгановка пошел гулять вместе со старшей сестой. В какой-то момент девочка потеряла его из виду.
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, на месте работают опытные следователи и криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя крымского управления СК РФ Владимиром Терентьевым.
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Происшествия , Криминал , МЧС , СКР , МВД , РИА Новости , Республика Крым , Симферополь
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