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В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Опубликованы приметы пропавшего в Крыму ребенка
Фото: РИА Новости
Поиском трехлетнего мальчика, пропавшего в Крыму, занялся поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Крым", они опубликовали приметы ребенка.
Как ранее сообщало региональное управление Следственного комитета, около 16.00 мальчик из села Строгановка пошел гулять вместе со старшей сестрой. В какой-то момент девочка потеряла его из виду. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
Как сообщает "Лиза Алерт Крым", рост 110 см, обычного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одет был в серую футболку, темно-синие шорты и белые тапочки. К поиску ребенка подключены добровольцы.
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Происшествия , СКР , Республика Крым
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