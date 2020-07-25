Опубликованы приметы пропавшего в Крыму ребенка

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Поиском трехлетнего мальчика, пропавшего в Крыму , занялся поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Крым", они опубликовали приметы ребенка.

Как ранее сообщало региональное управление Следственного комитета , около 16.00 мальчик из села Строгановка пошел гулять вместе со старшей сестрой. В какой-то момент девочка потеряла его из виду. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

Как сообщает "Лиза Алерт Крым", рост 110 см, обычного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одет был в серую футболку, темно-синие шорты и белые тапочки. К поиску ребенка подключены добровольцы.