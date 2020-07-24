Российская журналистка пожаловалась на угрозы убийством 

Главный редактор портала «Даптар», посвященного жизни женщин в Северокавказском обществе, Светлана Анохина пожаловалась на то, что ей поступили угрозы убийством. Об этом дагестанская журналистка рассказала порталу «Кавказ. Реалии».

По словам Анохиной, 22 июля с ней связался мужчина, представившийся Далгатом Умахановым. Он заявил, что планирует «разобраться со всеми феминистками» по указанию неназванного человека. Журналистка предложила Умаханову встретиться, в ответ на это он начал угрожать ей убийством.

Россиянка передала запись разговора в правоохранительные органы . В МВД по Дагестану заверили, что проводят проверку по факту полученных материалов.

Ранее в июле сообщалось что американские полицейские напали на журналистов Первого канала, освещавших акции протеста в Портленде, штат Орегон. Сотрудники правоохранительных органов ударили членов съемочной группы и разбили их камеру. В Кремле возмутились действиями американских полицейских и добавили, что ожидают принятия мер по «созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом».