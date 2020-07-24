Самолет потерпел крушение из-за ослов

Самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, который перевозил гуманитарную помощь по заказу ООН , потерпел крушение 15 июля в Сомали из-за испуганных ослов. Об этом сообщает Daily Nation.

Отмечается, что животные побежали в сторону взлетно-посадочной полосы после того, как испугались звуков совершающего посадку самолета. Пилоты из-за этого были вынуждены резко изменить курс и повернуть, в результате авиасудно врезалось в дюны. При этом никто не пострадал, так как на борту было три человека — с пилотами был лишь один пассажир.

15 июля сообщалось, что самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН, упал при посадке в аэропорту города Беледуэйне в Сомали. Три человека, находившихся на борту, выжили. Самолет совершил жесткую посадку, после чего развалился и загорелся. Собранный в Канаде самолет Dash 8-400 PF был одной из примерно 10 машин, которыми располагает Bluebird Aviation. Помимо гуманитарной помощи, он вез продовольствие для Миссии Африканского союза в Сомали — в Беледуэйне расквартированы более четырех тысяч военнослужащих из Эфиопии.