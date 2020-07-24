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Источник: в Москве охранники напали на водителя скорой 

РИА Новости и ещё 11 3 часа назад
В Москве охранники напали на водителя скорой
Фото: РИА Новости
Правоохранители изучают видеоматериал с нападением на водителя скорой помощи у больницы №15 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в телеграм-каналах распространилось видео, на котором, предположительно, охранники больницы №15 имени Филатова в Москве напали на водителя скорой помощи. На видео они угрожают мужчине, а потом пытаются залезть в служебную машину.
Сообщалось, что водителя ударили по лицу, у него диагностирован ушиб мягких тканей головы.
"Данный материал находится в прокуратуре", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , Другое , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости , Москва
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