В Москве охранники напали на водителя скорой

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Правоохранители изучают видеоматериал с нападением на водителя скорой помощи у больницы №15 в Москве , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

Ранее в телеграм-каналах распространилось видео, на котором, предположительно, охранники больницы №15 имени Филатова в Москве напали на водителя скорой помощи. На видео они угрожают мужчине, а потом пытаются залезть в служебную машину.

Сообщалось, что водителя ударили по лицу, у него диагностирован ушиб мягких тканей головы.