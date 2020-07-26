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Водитель такси в центре Москвы избил клиента и скрылся

Вечерняя Москваиещё 7
39 минут назад
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Водитель такси избил пассажира в центре столицы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили очевидцы случившегося.
Водитель такси в центре Москвы избил клиента и скрылся
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»Андрей Никеричев / АГН «Москва»
По имеющимся данным, инцидент произошел в районе Малой Дмитровки.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут таксиста. О состоянии потерпевшего не сообщается, передает РЕН ТВ.
Комментарии6
Происшествия,МВД,РЕН ТВ,Москва
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