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«Союз азербайджанцев» заявил о нападении армян на ресторан в Москве 

РИА Новости 26 минут назад
Вооруженные выходцы из Армении устроили погром в московском ресторане "1001 ночь". Об этом каналу "360" рассказал вице-президент "Союза азербайджанцев России" Элунур Гусейнов.
"Ресторан «1001 ночь», принадлежит азербайджанцу. На одного азербайджанца напали где-то около 15 армян", — пояснил Гусейнов.
По его словам, напавшие также побили продавца фруктов, разбив о его голову арбузы и дыни.
Ранее выходцы из Азербайджана напали на армян на юго-востоке Москвы. В результате массовой драки задержали 13 человек, некоторые получили травмы.
Представитель Объединения армян России Давид Тоноян сообщил, что его знакомого в этой драке ударили ножом, однако не стал раскрывать подробности и призвал соотечественников не поддаваться панике и истерии.
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Происшествия , Видео , Армения , Москва
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