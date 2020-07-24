Вооруженные выходцы из Армении устроили погром в московском ресторане "1001 ночь". Об этом каналу "360" рассказал вице-президент "Союза азербайджанцев России" Элунур Гусейнов.

"Ресторан «1001 ночь», принадлежит азербайджанцу. На одного азербайджанца напали где-то около 15 армян", — пояснил Гусейнов.

По его словам, напавшие также побили продавца фруктов, разбив о его голову арбузы и дыни.

Ранее выходцы из Азербайджана напали на армян на юго-востоке Москвы. В результате массовой драки задержали 13 человек, некоторые получили травмы.

Представитель Объединения армян России Давид Тоноян сообщил, что его знакомого в этой драке ударили ножом, однако не стал раскрывать подробности и призвал соотечественников не поддаваться панике и истерии.