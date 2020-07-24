Экс-сотрудник Генпрокуратуры избил ремнем полицейского 

Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников, уволенный после драки с полицейским, признал вину и назвал произошедшее недоразумением.

Как сообщает ТАСС , Мыльникову предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. Он полностью признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке.

Особый порядок судопроизводства избирается при полном признании вины с согласия сторон. Наказание обвиняемому не может быть назначено свыше двух третей от максимального. Статья о применении насилия к представителю власти предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Дорогомиловский суд Москвы начнет рассматривать дело Мыльникова 31 июля.