Экс-сотрудник Генпрокуратуры избил ремнем полицейского 

Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников, уволенный после драки с полицейским, признал вину и назвал произошедшее недоразумением.
Как сообщает ТАСС, Мыльникову предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. Он полностью признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке.
Особый порядок судопроизводства избирается при полном признании вины с согласия сторон. Наказание обвиняемому не может быть назначено свыше двух третей от максимального. Статья о применении насилия к представителю власти предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Дорогомиловский суд Москвы начнет рассматривать дело Мыльникова 31 июля.
Как сообщал «Рамблер», 29 июня Игорь Мыльников был остановлен полицейскими на улице за нарушение общественного порядка и доставлен в отделение полиции, где он устроил драку с сотрудником ОВД. Мыльников занимал должность замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры.