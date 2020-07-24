Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинец завел рабов и сдавал их в аренду 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Украинец завел рабов и сдавал их в аренду
Фото: Lenta.ru
Житель Херсонской области незаконно удерживал выходцев из центральных и западных областей Украины, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает «Страна.ua».
О том, что 30-летний украинец завел себе рабов сообщили двое мужчин, которые смогли сбежать. Правоохранители выяснили, что в «трудовом лагере» находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Все они жили в сарае в антисанитарных условиях.
Домовладелец называл себя бригадиром и сдавал своих «пленников» в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.
По их словам, хозяин оказывал на них психологическое давление. Достойное вознаграждение за работу он обещал выплатить в конце летнего сезона. При этом деньги от фермеров мужчина забирал себе. «Пленники» работали только за спальное место и еду.
Открыто уголовное дело по статьям 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и 149 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Украины. Правоохранительные органы продолжают следственные действия.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Последние новости
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума Мишустин объявил дату возобновления международного авиасообщения Мишустин объявил дату возобновления международного авиасообщения В России запустили продажу туров в Турцию В России запустили продажу туров в Турцию
Комментарии 2
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: России предрекли войны и голод
Пока вы не уснули: России предрекли войны и голод
Самолёт с пассажирами экстренно сел на Байкал
Самолёт с пассажирами экстренно сел на Байкал
В Волгограде сел самолет из-за сообщения о бомбе
В Волгограде сел самолет из-за сообщения о бомбе
Самописцы со сбитого украинского Boeing доставили в Париж
Самописцы со сбитого украинского Boeing доставили в Париж
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение