Полиция и саперы на месте: в метро Москвы ЧП 

На одной из станций Московского метрополитена был обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает «Подъем».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что около 13:40 по московскому времени в столичную полицию поступило сообщение об обнаружении на станции метро «Новокузнецкая» (Замоскворецкая линия) подозрительного предмета. Полицейские прибыли на место и потребовали, чтобы поезда проезжали станцию без остановки. Также в настоящее время у входа на станцию дежурят сотрудники скорой помощи. По информации телеграм-канала «Московские новости», полиции на месте много, а также там присутствуют саперы.

«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии без остановки», — сообщили в пресс-службе метро в твиттере.

Там не уточнили причин такого требования полицейских и срок, когда оно будет отменено.

В свою очередь, один из пользователей социальной сети написал в комментариях к этому твиту, что в переходе на станцию «Третьяковская» (Калининская и Калужско-Рижская линии) нечто произошло, полиция перекрыла часть перехода.

«Прямо сейчас мимо проезжаю. Много ментов (полицейских. — Прим. ред.) стоят на станции», — написал другой.