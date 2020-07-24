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Полиция и саперы на месте: в метро Москвы ЧП 

Артём Кульша 41 минуту назад
На одной из станций Московского метрополитена был обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает «Подъем».
Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что около 13:40 по московскому времени в столичную полицию поступило сообщение об обнаружении на станции метро «Новокузнецкая» (Замоскворецкая линия) подозрительного предмета. Полицейские прибыли на место и потребовали, чтобы поезда проезжали станцию без остановки. Также в настоящее время у входа на станцию дежурят сотрудники скорой помощи. По информации телеграм-канала «Московские новости», полиции на месте много, а также там присутствуют саперы.
«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии без остановки», — сообщили в пресс-службе метро в твиттере.
Там не уточнили причин такого требования полицейских и срок, когда оно будет отменено.
Полиция потребовала не останавливать поезда на «Новокузнецкой»
В свою очередь, один из пользователей социальной сети написал в комментариях к этому твиту, что в переходе на станцию «Третьяковская» (Калининская и Калужско-Рижская линии) нечто произошло, полиция перекрыла часть перехода.
«Прямо сейчас мимо проезжаю. Много ментов (полицейских. — Прим. ред.) стоят на станции», — написал другой.
Комментарии 8
Происшествия , Видео , МВД , Москва
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