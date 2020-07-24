Главу Саяногорска Хакасии лишили прав на полтора года за пьяную езду и оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Верховном суде республики.

В начале июля мэр Саяногорска Михаил Валов рассказал, что полиция остановила его за рулем и предложила пройти медосвидетельствование. Тест показал наличие алкоголя в крови, но он с этим не согласен, поскольку ежедневно принимает лекарства.

"Главу Саяногорска Михаила Валова лишили прав за административное правонарушение на полтора года. Также он должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей", — сообщили в суде.

Валов руководит городом с 9 сентября 2018 года.