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Мэра Саяногорска лишили прав за пьяную езду 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Главу Саяногорска в Хакасии лишили прав на полтора года за пьяную езду и оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Верховном суде республики.
В начале июля мэр Саяногорска Михаил Валов рассказал, что полиция остановила его за рулем и предложила пройти медосвидетельствование. Тест показал наличие алкоголя в крови, но он с этим не согласен, поскольку ежедневно принимает лекарства.
"Главу Саяногорска Михаила Валова лишили прав за административное правонарушение на полтора года. Также он должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей", — сообщили в суде.
Валов руководит городом с 9 сентября 2018 года.
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Происшествия , Видео , Другое , РИА Новости , Республика Хакасия , Саяногорск
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