Москвичка пыталась купить младенца

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Жительницу Москвы будут судить за попытку купить младенцы за 75 тысяч рублей через объявление в одной из социальных сетей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации следствия, в феврале текущего года подозреваемая опубликовала в соцсети объявление о желании "приобрести для воспитания новорожденного ребенка".

В конечном итоге с ней связались сотрудники правоохранительных органов и представились продавцами.

Женщина договорилась о встрече в Торговом центре подмосковного Жуковского, где должна была заплатить за ребенка 75 тысяч рублей тремя платежами.

Во время допроса она полностью признала свою вину.

В отношении нее возбуждено уголовное дело (по п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), подозреваемой грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.