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«Силовики насиловали меня молотком для отбивки мяса» 

Вероника Полынина и ещё 6 13 минут назад
«Силовики насиловали меня молотком для отбивки мяса»
Фото: ТАСС
Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков рассказал, как его пытали силовики, добиваясь признательных показаний.
В письме, которое публикует «Медуза», Костыленков сообщил, что сотрудники СОБРа ворвались к нему в квартиру 15 марта 2018 года.
Он сразу упал на пол и закрыл голову руками, после чего оперативники начали бить его по рукам и ногам.
Он отметил, что оперативники указывали в рапортах, что он оказывал сопротивление, и заявил, что это неправда.
«Они поколотили меня, застегнули за спиной наручники, посадили на табуретку и начали допрашивать», — рассказал Костыленков.
Во время допроса оперативники били его по разным частям тела, если им не нравились его ответы. Кроме того, Костыленков утверждает, что они положили ему за резинку трусов пакетик с белым порошком и угрожали найти в квартире гранату.
Затем Костыленкова якобы отвели на кухню, поставили в растяжку и изнасиловали ручкой стального кухонного молотка для отбивки мяса.
По словам фигуранта дела, после этого его заставили записать видеопризнание по написанному тексту. Позже это видео было распространено в Сети. В ролике Костыленков рассказывал, что цель организации «Новое величие» — «трибунал над членами правящей верхушки» и «отмена репрессивных действующих законов и Конституции».
Как отмечает «Медуза», через две недели после задержания в медсанчасти СИЗО у Костыленкова зафиксировали множественные ушибы и гематомы. Однако адвокату Костыленкова Светлане Сидоркиной было трижды отказано в возбуждении дела в отношении проводивших задержание сотрудников.
Как сообщал «Рамблер», участников организации «Новое величие» обвиняют в организации экстремистского сообщества и планировании захватить власть в России путем государственного переворота. Прокуратура требует для Романа Костыленкова 7,5 лет колонии. Всего по делу проходит семь человек. Приговор фигурантам будет оглашен 6 августа.
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Происшествия , Светлана Сидоркина , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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