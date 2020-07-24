«Силовики насиловали меня молотком для отбивки мяса» 

Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков рассказал, как его пытали силовики, добиваясь признательных показаний.

В письме, которое публикует «Медуза» , Костыленков сообщил, что сотрудники СОБРа ворвались к нему в квартиру 15 марта 2018 года.

Он сразу упал на пол и закрыл голову руками, после чего оперативники начали бить его по рукам и ногам.

Он отметил, что оперативники указывали в рапортах, что он оказывал сопротивление, и заявил, что это неправда.

«Они поколотили меня, застегнули за спиной наручники, посадили на табуретку и начали допрашивать», — рассказал Костыленков.

Во время допроса оперативники били его по разным частям тела, если им не нравились его ответы. Кроме того, Костыленков утверждает, что они положили ему за резинку трусов пакетик с белым порошком и угрожали найти в квартире гранату.

Затем Костыленкова якобы отвели на кухню, поставили в растяжку и изнасиловали ручкой стального кухонного молотка для отбивки мяса.

По словам фигуранта дела, после этого его заставили записать видеопризнание по написанному тексту. Позже это видео было распространено в Сети. В ролике Костыленков рассказывал, что цель организации «Новое величие» — «трибунал над членами правящей верхушки» и «отмена репрессивных действующих законов и Конституции».

Как отмечает «Медуза», через две недели после задержания в медсанчасти СИЗО у Костыленкова зафиксировали множественные ушибы и гематомы. Однако адвокату Костыленкова Светлане Сидоркиной было трижды отказано в возбуждении дела в отношении проводивших задержание сотрудников.