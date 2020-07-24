«Силовики насиловали меня молотком для отбивки мяса»

Обвиняемый по делу «Нового величия» Руслан Костыленков рассказал, что после задержания силовики избивали его, угрожали «найти гранату», изнасиловали молотком для отбивки мяса, а затем заставили на камеру оговорить себя на камеру по заранее заготовленному тексту. Письмо публикует «Медуза». Напомним, дело «Нового величия» было возбуждено в 2018 году ещё до президентских выборов. Десятерых молодых людей обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ. Силовики уверены, что намеревались устроить в стране революцию и свергнуть действующий режим.

«Я открыл дверь, и на меня, угрожая пистолетом, навалился сотрудник СОБРа. После того как я упал на пол и закрыл голову руками, мои незваные гости начали лупить меня по рукам и ногам», — рассказывает Костыленков.

Затем на него надели наручники, усадили на стул и начали допрос. Как пишет активист, один из правоохранителей «грозил найти гранату» и положил ему за резинку трусов «пакетик с порошкообразным веществом».

Перед тем как записать минутное видео с признанием, на которое, по словам Костыленкова, ушло 15 минут, так как он «текст для видео был слишком большой» и он не сумел сразу запомнить его, задержанного поставили «в растяжку», начали избивать по почкам, а затем изнасиловали ручкой молотка для отбивки мяса. О последнем молодой человек рассказал адвокатам сразу же, однако просил не опубликовать эти сведения.