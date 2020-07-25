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В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве 

РИА Новости и ещё 11 28 минут назад
Госдума отреагировала на драку армян и азербайджанцев
Фото: ВКонтакте
В России нет почвы для развития армяно-азербайджанского противостояния, заявил в беседе с порталом "НСН" депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Накануне сообщалось, что на юго-западе Москвы у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор. Эту информацию подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев России Элунур Гусейнов. Представители общины выясняют детали случившегося.
"Это провокационные группки между собой разбираются на финансовой основе какой-то", — отметил Рашкин.
По его мнению, силовых воздействий будет достаточно, чтобы разобраться в причине столкновений и локализовать их в столице.
"Здесь не будет продолжения того, что находится на территории между Арменией и Азербайджаном", — считает парламентарий.
Минувшей ночью в Москве произошли стычки между представителями двух диаспор. В ходе одной из них участнику конфликта нанесли ножевое ранение, ему оказали медицинскую помощь. Всего в результате драки задержали более 25 человек, их подозревают в хулиганстве и разбое.
Посол Армении Вардан Тогонян назвал случившееся организованной провокацией. В свою очередь, в Союзе Азербайджанцев России заявили, что именно представители армянской диаспоры разгромили ресторан "1001 ночь", принадлежащий азербайджанцу.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 12 июля. В Баку заявили о 12 убитых армянской стороной военных. В Ереване сообщали о гибели пяти военных, и ранении одиннадцати человек.
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Происшествия , Драка , Ножевые ранения , Валерий Рашкин , Госдума , Москва
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