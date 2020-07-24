«Я три раза отсидела»: россиянка воткнула гвоздь в подростка 

Жительница города Юрга Кемеровской области ударила школьника, давшего подзатыльник ее сыну, большим гвоздем в область шеи, сообщает Telegram-канал Life Shot. Женщина заявила, что является рецидивисткой. Журналисты выяснили, что она — председатель школьного родительского комитета в классе своего ребенка.

Конфликт попал на видео . Женщина с первых слов заявила, что готова воткнуть в голову гвоздь тому, кто ударил ее сына.

Компания подростков попыталась объяснить, что мальчик получил затрещину за оскорбление. Однако его мать решила испугать подростков, сказав пару слов о своем прошлом.

«Я тебе сейчас гвоздь в шею… Я три раза отсидела, ты хочешь, чтобы ещё раз из-за тебя отсидела?» — заявила она.

Дав пощечину одному из школьников, женщина получила неожиданный отпор. Запись обрывается на том, как она начинает гоняться за подростками. В результате, как отмечают журналисты, один из них все же получил удар гвоздем в шею. На опубликованной фотографии виден характерный след.

В настоящий момент обстоятельствами инцидента занимаются полицейские. Известно, что главная героиня происшествия — Лилия Плотникова, мать двух детей и глава школьного родительского комитета в классе своего сына.