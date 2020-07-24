Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео 

В Москве работников и посетителей Центрального детского магазина на Лубянке эвакуируют из здания. Кадры с места событий публикует Телеканал «Москва 24» в своем Telegram-канале.
Очевидцы сообщают о том, что они слышали звуки сирены. Сейчас людей в спешном порядке выводят на улицу. Причина ЧП пока не называется.
По данным сетевого издания «Москва.ру», эвакуация может быть плановым мероприятием, поскольку в главном управлении МЧС по Москве не располагают информации об инциденте. Все обстоятельства уточняются.