Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео 

Москве работников и посетителей Центрального детского магазина на Лубянке эвакуируют из здания. Кадры с места событий публикует Телеканал «Москва 24» в своем Telegram-канале.

Очевидцы сообщают о том, что они слышали звуки сирены. Сейчас людей в спешном порядке выводят на улицу. Причина ЧП пока не называется.