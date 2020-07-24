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В Москве задержали 25 человек после массовой драки 

BFM.RU и ещё 2 33 минуты назад
В Москве задержали 25 человек после массовой драки
Фото: РИА Новости
В конфликте представителей армянской и азербайджанской общин в Марьино участвовали до 50 человек.
Представители армянской и азербайджанской общин устроили массовую драку в ночь на 24 июля в столичном районе Марьино с участием до 50 человек. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе конфликта был поврежден автомобиль одного из участников, также было ограблено кафе, откуда неизвестные похитили 50 тысяч рублей. Полиция после драки задержала более 25 человек, возбуждены дела о хулиганстве Иностранцам, участвовавшим в конфликте, могут ограничить въезд на территорию России, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
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Происшествия , Криминал , Москва
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