Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прошли новые драки между армянами и азербайджанцами 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 1 час назад
В Москве снова подрались армяне и азербайджанцы
Фото: РИА Новости
В Москве в пятницу произошло несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении, заявил источник в правоохранительных органах.
«В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. А ранее семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Один из официантов был вынужден бежать через черный ход. Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошли в других районах города», — рассказал собеседник ТАСС.
Напомним, в ночь на пятницу в кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами. В «Союзе азербайджанцев России» заявили, что ответственность за происшествие лежит на армянах, якобы инициировавших конфликт.
Изначально сообщалось, что после конфликта задержали 13 человек, но после число задержанных возросло до 25. В ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту драки между выходцами из Азербайджана и Армении.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей Бастрыкин высказался о деле Фургала Бастрыкин высказался о деле Фургала Арестован сообщник луцкого террориста Арестован сообщник луцкого террориста
Комментарии 6
Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-сотрудник Генпрокуратуры избил ремнем полицейского
Экс-сотрудник Генпрокуратуры избил ремнем полицейского
Россиян расстроили новостью о международных перелетах
Россиян расстроили новостью о международных перелетах
Агаларова разнесли за накручивание националистического угара
Агаларова разнесли за накручивание националистического угара
«Провокация и мерзость»: Гордон обрушилась на Собчак
«Провокация и мерзость»: Гордон обрушилась на Собчак
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение