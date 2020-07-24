Жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следствие

Гражданская супруга Сергея Захарова , погибшего в ДТП с джипом актёра Михаила Ефремова , будет судиться со следствием. Об этом сообщил журналистам адвокат артиста Эльман Пашаев, передаёт РЕН ТВ.

По его словам, женщина попытается оспорить отказ в признании её потерпевшей по делу.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм. Выяснилось, что актёр был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Уголовное дело в отношении Ефремова передано в суд, заседание состоится 29 июля.