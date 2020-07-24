Массовая драка произошла в Москве на пересечении улиц Люблинской и Нижние Поля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации Telegram-канала «ОПЕР Слил», конфликт, причина которого неизвестна, произошел между армянами и азербайджанцами в ночь на пятницу, 24 июля. Всего в нем участвовали около 30 человек. На место выезжали сотрудники Росгвардии

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве, после драки задержаны 13 человек. Одного из участников с резаной раной плеча доставили в больницу.

Отношения между Арменией и Азербайджаном обострились 12 июля, когда на границах двух государства произошли перестрелки. В провокациях и обстрелах стороны обвиняют друг друга. По официальным данным, погибли пять армянских военнослужащих, 12 военных и один мирный житель в Азербайджане.