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Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием 

Мослента 19 минут назад
Массовая драка произошла в Москве на пересечении улиц Люблинской и Нижние Поля. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации Telegram-канала «ОПЕР Слил», конфликт, причина которого неизвестна, произошел между армянами и азербайджанцами в ночь на пятницу, 24 июля. Всего в нем участвовали около 30 человек. На место выезжали сотрудники Росгвардии.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве, после драки задержаны 13 человек. Одного из участников с резаной раной плеча доставили в больницу.
Массовая драка в Москве попала на видео
Отношения между Арменией и Азербайджаном обострились 12 июля, когда на границах двух государства произошли перестрелки. В провокациях и обстрелах стороны обвиняют друг друга. По официальным данным, погибли пять армянских военнослужащих, 12 военных и один мирный житель в Азербайджане.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , МВД , РИА Новости , Москва
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