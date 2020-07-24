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Массовая драка в Москве попала на видео 

Lenta.ru 27 минут назад
Конфликт, переросший в драку, в Москве на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара попал на видео. Запись в пятницу, 24 июля, публикует Telegram-канал «Опер Слил».
На кадрах видно, как группа людей подходит к машине, один из мужчин запрыгивает на капот автомобиля и разбивает лобовое стекло, другой — избивает водителя.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве «Ленте.ру» рассказали, что в ходе массовой драки был ранен один человек, после оказания помощи его отпустили из больницы и доставили в отдел. Полицией задержаны 13 участников драки.
Член Объединения армян России Давид Тоноян сообщил на своей странице в Facebook, что ножевое ранение получил его знакомый и попросил подписчиков обойтись «без паники и истерии».
Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что в драке принимали участие армяне и азербайджанцы. Он также подчеркнул, что конфликт произошел на бытовой почве.
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Происшествия , Видео , МВД , Lenta.ru , Москва
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