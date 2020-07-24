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После массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны 13 человек 

ТАСС 39 минут назад
13 человек задержаны: в Москве массово подрались
Фото: ТАСС
Полицейские задержали 13 человек после массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что более 20 человек подрались на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на пересечении Перервинского бульвара с улицой Перерва между гражданами произошел конфликт. На месте происшествия сотрудниками полиции задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в ОМВД 13 человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, у одного из задержанных диагностирована резаная рана плеча. По факту ЧП столичная полиция проводит проверку.
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Происшествия , Москва
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