Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перехватившие иранский самолет истребители США попали на видео 

Алевтина Жаркова 16 минут назад
Американские истребители перехватили иранский пассажирский самолет в небе над Сирией. Кадры опасного сближения опубликовал Telegram-канал IRIB. Сообщается, что инцидент произошел недалеко от военной базы США Эт-Танф.
На борту иранского лайнера авиакомпании Mahan Air, к которому истребители F-15 ВВС США приблизились практически вплотную, находились гражданские лица. Воздушное судно следовало из Ирана в Ливан, пролетая над территорией Сирии.
Из-за военных самолетов рейсовый лайнер был вынужден совершать маневры, после чего приземлился в Бейруте. Известно также, что в результате инцидента пострадали три пассажира и несколько членов экипажа самолета иранской авиакомпании.
Происшествия , Ближний Восток , Видео , В мире , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Видео
Перехватившие иранский самолет истребители США попали на видео
02:29
Перехватившие иранский самолет истребители США попали на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение