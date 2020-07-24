Перехватившие иранский самолет истребители США попали на видео 

Американские истребители перехватили иранский пассажирский самолет в небе над Сирией . Кадры опасного сближения опубликовал Telegram-канал IRIB. Сообщается, что инцидент произошел недалеко от военной базы США Эт-Танф.

На борту иранского лайнера авиакомпании Mahan Air, к которому истребители F-15 ВВС США приблизились практически вплотную, находились гражданские лица. Воздушное судно следовало из Ирана в Ливан, пролетая над территорией Сирии.

Из-за военных самолетов рейсовый лайнер был вынужден совершать маневры, после чего приземлился в Бейруте. Известно также, что в результате инцидента пострадали три пассажира и несколько членов экипажа самолета иранской авиакомпании.