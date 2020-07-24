«Увидел, понравилась, захотел изнасиловать»

Напомним, все произошло 16 июля прямо посреди дня. 16-летняя школьница шла по улице Черноморской к бабушке, когда на нее сзади напал неизвестный. Он утащил девушку за гаражи, повалил на землю и попытался изнасиловать, после чего скрылся.

Девушка рассказала обо всем своей бабушке, которая обратилась в полицию. Полицейские и следователи по видеокамерам отследили подозреваемого и установили его личность. Когда они приехали на задержание мужчины, он спокойно подметал двор на улице Ишимской, так как работал там дворником.

Накануне, 23 июля, на суде сначала задержанный признался в преступлении, но потом уклончиво отвечал: «Я увидел эту девушку, понравилась она мне, захотел ее изнасиловать, но потом передумал», — цитирует подозреваемого «СуперОмск».

Тем не менее суд принял решение об аресте и отправил 45-летнего дворника в СИЗО на два месяца.

Добавим, что ранее подозреваемый уже провел в колониях более 20 лет и освободился только 5 месяцев назад. По данным регионального следкома, он сидел в том числе за изнасилование и грабеж.