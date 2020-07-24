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«Увидел, понравилась она мне, захотел ее изнасиловать» 

Алиса Селезнёва 18 минут назад
«Увидел, понравилась, захотел изнасиловать»
Фото: Новый Омск
Подозреваемый в изнасиловании омской школьницы дворник заявил о невиновности
Суд принял решение арестовать подозреваемого в сексуальном насилии над 16-летней школьницей в Омске дворника. Однако сам подозреваемый заявил, что «захотел изнасиловать, но потом передумал», пишет «СуперОмск».
По данным следствия, об изнасиловании девушки сообщила ее бабушка.
«15 июля около 13 часов 30 минут на улице Черноморская в г. Омске неизвестный мужчина напал на 16-летнюю школьницу, затащил девушку за гаражи и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего убежал», — говорится на сайте регионального следственного управления СК России.
В следкоме пояснили, что правоохранители отследили предполагаемого насильника по камерам видеонаблюдения, установили его личность и задержали. При обыске у 45-летнего дворника «обнаружили и изъяли одежду, в которой подозреваемый был на месте происшествия».
По информации «СуперОмска», сначала задержанный признался в совершении преступления, однако на заседании суда об избрании ему меры пресечения пошел на попятную.
«Я увидел эту девушку, понравилась она мне, захотел ее изнасиловать, но потом передумал», — пояснил он судье.
Однако, несмотря на такое заявление подозреваемого, суд решил арестовать его на два месяца. При этом ранее дворник уже провел в общей сложности более 20 лет в местах лишения свободы, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее водитель такси из Омска изнасиловал и ограбил пассажирку, а после этого отвез ее домой.
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Происшествия , СКР , Омск
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