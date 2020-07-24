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В деле о пропавшем в Бурятии «кукурузнике» появился свидетель 

Мир24 и ещё 3 34 минуты назад
В деле о пропавшем в РФ самолете появился свидетель
Фото: Википедия / Gluuuum
В Бурятии очевидец рассказал следователям, что видел пропавший в Бурятии Ан-2 рядом с селом Тибельти, расположенном в Слюдянском районе Иркутской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
В настоящее время спасатели проверяют эту информацию. Ожидается, что сегодня поиски Ан-2 продолжатся в Тункинском районе, в предгорье у сел Торы, Шулуты и Шанай.
Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» не вышел на связь в минувшее воскресенье в 20:21 по московскому времени. По предварительной информации, воздушное судно совершало облет лесов с целью определения области химической обработки с воздуха от тутового шелкопряда. На борту находилось шесть человек.
По факту исчезновения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Происшествия , Интерфакс , Республика Бурятия
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