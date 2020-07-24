В поселке Песьянка в Пермском крае три года назад произошла трагедия с маленьким мальчиком Никитой Самошкиным. Ребенок играл с друзьями возле трансформаторной будке. В какой-то момент Никиту ударило током. С тех пор у него на голове многочисленные шрамы и практически полностью пропавшее зрение. Подстанция была не огорожена. Никаких предупреждающих знаков рядом не было. Дети спокойно могли проникнуть к трансформатору с высоким напряжением. Родителям ребенка на протяжении 10 меяцев отказывали в возбуждении уголовного дела и поиске виноватых в этом происшествии. Потом дело все-таки возбудили, но до сих пор никто не понес наказания.
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
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