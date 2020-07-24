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В Хабаровске аэропорт «заминировали» второй раз за неделю 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Хабаровске аэропорт «заминировали» второй раз за неделю
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило утром в пятницу в аэропорт Хабаровска, информация снова оказалась ложной, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что аэропорт "минировали" во вторник перед прибытием нового врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Сообщение оказалось ложным.
"В 9.00 (2.00 мск) вторника поступило сообщение по электронной от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в здании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Все проверили, ничего опасного не нашли, аэропорт вернулся к работе", — сообщил представитель аэропорта.
По его словам, задержки рейсов не было, эвакуация не проводилась. Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.
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Происшествия , Михаил Дегтярев , Хабаровский аэропорт , РИА Новости , Хабаровск , Хабаровский Край
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