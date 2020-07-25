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Аэропорт в Хабаровске эвакуирован из-за сообщения об угрозе взрыва 

RT на русском и ещё 6 10 минут назад
В России «заминировали» аэропорт
Фото: ТАСС
Пассажиры и персонал аэропорта в Хабаровске эвакуированы из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.
«Нам позвонили из полиции и сказали, что им поступило сообщение о минировании терминала внутренних авиалиний. Из здания эвакуированы пассажиры и персонал. На месте работают экстренные службы, полиция», — приводит РИА Новости слова представителя аэропорта.
Информации о задержках рейсов не приводится.
Ранее стало известно об отправке бригады московских врачей в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Происшествия , Криминал , Задержка рейса , Хабаровский аэропорт , РИА Новости
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