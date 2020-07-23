В российской клинике после липосакции умерла пациентка 

Следственный комитет (СК) по Москве возбудил уголовное дело после смерти пациентки после липосакции в одной из медицинских клиник на севере столицы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Сообщается, что женщина 1985 года рождения почувствовала себя плохо после проведения операции. Врачи клиники оказали пациентке медицинскую помощь, однако та скончалась. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть москвички.

Прокурорская проверка выявила в медучреждении ряд нарушений, в том числе законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан. В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Краснодара умерла работавшая пластическим хирургом без специального образования россиянка. За два года своей работы она изуродовала семь женщин.